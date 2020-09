PREVISÃO DO TEMPO Calor se intensifica e previsão é de temperaturas extremas Condição pode se estender ao menos até dia 10 de outubro

30 SET 2020 - 07h:56 Por Talita Matsushita

Uma intensa onda de calor atua sobre várias regiões do Brasil nos últimos dias de setembro e início de outubro. Segundo os institutos de meteorologia as temperaturas previstas para o Mato Grosso do Sul superam os 40°C em todas as áreas, enquanto a sensação térmica pode chegar aos 50°C. Essa condição pode se estender ao menos até dia 10 de outubro com a chegada de uma frente fria que deve chegar com força suficiente para quebrar a onda de calor e espalhar chuva pelo interior do País, segundo o Climatempo.

Nesta quarta-feira a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura prevista para hoje teve mínima de 24°C e máxima de 43°C. A umidade relativa do ar varia de 29% a 10%.

Com 41°C registrados na segunda-feira (28) Paranaíba figurou entre as cidades com maiores temperaturas do País no monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na terça o município registrou temperatura de 39,2°C e sensação de 46°C, a umidade relativa do ar mínima foi de 24%.

Historicamente o dia mais quente registrado em Mato Grosso do Sul no mês de setembro, conforme dados de 2008 a 2019 do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), foi de 42,9°C em Coxim no dia 15 do ano passado.

Com a elevação das temperaturas a umidade do ar também despenca causando desconforto, e sintomas como irritação, cansaço durante o dia, dores de cabeça e tontura. Entre as recomendações para aliviar e cuidar da saúde estão: ingerir pelo menos dois litros de água por dia; usar filtro solar com FPS acima de 50, e, se possível, protetor labial com filtro; utilize barreiras físicas, como boné, chapéu, óculos de sol e camiseta quando for se expor ao sol; procure ficar em locais ventilados; e se possível, não se exponha diretamente ao sol, especialmente próximo ao meio dia.

Cuidar da saúde também inclui não atear fogo em lixo ou terrenos baldios, e até mesmo jogar bituca de cigarro na natureza. O tempo seco e a baixa umidade do ar favorecem que o fogo se alastre, podendo provocar incêndios de grandes proporções.

Prognóstico climático do Cemtec indica pancadas de chuva para todas as áreas do Estado no período entre 11 e 14 de outubro com volume estimado de até 20 milímetros. (Com informações Portal do Governo de Mato Grosso do Sul)