ONDA DE CALOR Calorão deve predominar nesta quarta-feira em Paranaíba Município segue sob alerta de onda de calor que pode causar morte

7 OUT 2020 - 10h:50 Por Alex Santos

Paranaíba amanheceu com tempo aberto e temperatura na casa dos 28ªC nas primeiras horas do dia. O calor e a baixa umidade devem predominar hoje, com temperatura máxima esperada de 43ºC. A umidade relativa do ar variando de 11% a 29%. Não há expectativa de chuva para o município.

As altas temperatura devem prevalecer em Mato Grosso do Sul, que vem batendo recordes históricos de calor. Essa intensa onda de calor que atua no Brasil desde o início da primavera é a causa das temperaturas acima dos 40°C, pois ela impede a formação de nuvens.

Segundo meteorologistas, o indicativo é de que o tempo siga abafado e quente pelo menos até o próximo sábado (10) quando as temperaturas iniciam ligeira queda. Durante o feriado estadual da divisão do Estado (11) e nacional de Nossa Senhora Aparecida (12) mudanças são esperadas pela climatologia.