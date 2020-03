SHOW DE VERÃO Calouros da UFMS serão recepcionados com show gratuito Segunda edição do Show de Verão acontece nesta sexta-feira

6 MAR 2020 - 14h:47 Por Alex Santos

Calouros dos cursos de Matemática, Psicologia e Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Paranaíba, serão recepecionados com apresentações musicais no Show de Verão. O evento também é realizado em outras unidades pelo Estado.

A segunda edição do Show de Verão acontece nesta sexta-feira (6) a partir das 19h no estacionamento da Universidade, com show da Banda Matura, que traz um reportório composto pelos estilos Hard/Heavy/Western, rock dos anos 70 com influências oitentistas.

Além da banda Seven Four de Campo Grande, com repertório inspirado nos clássicos do rock nacional e internacional. No evento também haverá apresentações de DJ’s e barraca de alimentação.

O segundo Show de Verão da UFMS é gratuito para alunos e também toda a população. O campus fica localizado na Avenida Pedro Pedrossian, 725 – bairro Universitário.