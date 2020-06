POLÍTICA Câmara aprova abertura de crédito de R$ 1,8 mi para Saúde O projeto foi votado na segunda-feira (1°) pelos vereadores durante a sessão

3 JUN 2020 - 08h:28 Por Talita Matsushita

A Câmara de Paranaíba autorizou a Prefeitura abrir crédito adicional extraordinário no valor de R$ 1.898.142,61 com destinação dos recursos para atender ao conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento da pandemia.

O projeto foi votado na segunda-feira (1°) pelos vereadores durante a sessão ordinária.