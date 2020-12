LICITAÇÃO Câmara contrata empresa por R$ 320 mil para executar reforma A empresa é de Campo Grande e receberá R$ 326.300,44

7 DEZ 2020 - 13h:27 Por Talita Matsushita

A Câmara de Paranaíba publicou em Diário Oficial nesta segunda-feira o resultado de licitação para reforma do prédio da Casa de Leis de Paranaíba. A empresa é de Campo Grande e receberá R$ 326.300,44 pela obra.

Conforme a publicação, a contratação da empresa de engenharia é para realização de obras civis de reforma do prédio da Câmara Municipal de Paranaíba, cumprir com os cronogramas, plantas, memoriais descritivos, planilha orientativa com quantitativos e planilhas orçamentárias, bem como acompanhamento das obras e execução do projeto com o respectivo termo de aceite e ou conclusão da obra, com a respectiva ART, e conforme especificações constantes do Termo de Referência e Projeto Técnico.

A empresa vencedora é AA RUPP E CIA LTDA., com sede à Rua Everest, n. 325, Jardim São Lourenço, Campo-Grande-MS.