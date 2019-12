POLÍTICA Câmara de Paranaíba encerra sessões de 2019 nesta segunda A estimativa é de que em todo o ano tenham sido feitas 1.050 indicações

16 DEZ 2019 - 08h:48 Por Talita Matsushita

A última sessão da Câmara de Paranaíba será realizada nesta segunda-feira (16) com quatro projetos no mínimo para serem votados. Os trabalhos dos vereadores retornam no dia 3 de fevereiro de 2020. A estimativa é de que em todo o ano tenham sido feitas 1.050 indicações.

Serão votados quatro projetos de Lei. O projeto de Lei número 11, que trata da obrigatoriedade de conter nas Unidades de Saúde de Paranaíba a lista de médicos, odontólogos e enfermeiros; projeto de Lei número 12, que trata do incentivo a doação de sangue em Paranaíba, ambos de autoria do vereador Ailson de Freitas (Binga). O executivo enviou dois projetos, o de número 19 e 20, que tratam de crédito extraorninário, o primeiro de R$ 20 mil para a Secretaria de Meio Ambiente, o segundo sem especificações.

As sessões são realizadas todas as segundas-feiras às 19h30 e transmitidas pela rádio Cultura FM Paranaíba 106.3 Mhz.