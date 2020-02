ACIDENTE Caminhão carregado com óleo tomba às margens da BR-158 Não houve necessidade de bloqueio da BR-158

5 FEV 2020 - 12h:39 Por Talita Matsushita e Jean Martins

Uma carreta carregada com óleo vegetal tombou por volta das 10h45 desta quarta-feira (5) na rodovia BR-158, próximo ao Parque Industrial, em Paranaíba. O veículo, com placas de Ponta Grossa-PR, seguia para Aparecida do Taboado. A cabine do caminhão ficou totalmente destruída.

O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa. De acordo com as informações do hospital, o motorista, de 52 anos, deu entrada no hospital consciente e escoriações pelo corpo. Ele reclamava de dor no tórax e será submetido a exames.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve derramamento de óleo. Conforme testemunhas há duas versões para as causas do acidente. A primeira seria que ele teria se assustado com o radar que fica próximo ao local, com isso realizou uma frenagem brusca e perdeu o controle do veículo.

A outra versão seria de que ele foi ‘fechado’ por outro veículo, perdeu o controle e tombado o caminhão às margens da BR-158.

Não houve necessidade de bloqueio da BR-158.