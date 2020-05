COVID-19 Caminhoneiro apresenta melhora e deve sair da entubação O exame PCR para diagnóstico de Covid-19 deu negativo

13 MAI 2020 - 09h:03 Por Alex Santos

O caminhoneiro, de 45 anos, internado com Covid-19 na Santa Casa de Paranaíba, apresentou melhoras no seu estado de saúde, com quadro pulmonar evoluindo positivamente. O exame PCR, considerado o padrão-ouro para diagnóstico de Covid-19, através da detecção do RNA do SARS-CoV-2, deu negativo.

De acordo com a médica infectologista, Lauren Zogbi, o caminhoneiro apresentou evolução na recuperação, além de resultados significativos nos exames realizados. A expectativa é que nos próximos dias o caminhoneiro saia da entubação. “Foi feito um novo PCR dele e já negativou, apresenta um quadro pulmonar bem melhor, com grandes chances de sair da entubarão nos próximos dias. Ele está tendo uma boa recuperação e estamos bem positivo em relação ao paciente. Ele é considerado já sem vírus para a Covid-19, porém, as consequências da doença ainda permanecem, onde ele faz uso ainda de tubo e segue internado", disse.

O motorista é morador da cidade de Itajá-GO, está há cerca de 20 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, onde permanece em tratamento. O caminhoneiro só retornará para a cidade de origem após alta. Como não tem residência no município o caso positivo é contabilizado no município goiano.

INVESTIGAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Paranaíba investiga se o caminhoneiro que foi diagnosticado com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi transferido para Paranaíba de forma irregular. Houve a denúncia de que a Secretaria Municipal de Itajá-GO teria enviado ele em uma ambulância, porém deixou o paciente nas proximidades da Santa Casa, já que naquele município não haveria estrutura para atender o caso.