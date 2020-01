ACIDENTE NA 158 Caminhonete com família de MT cai em córrego na BR-158 Família foi encaminhada para a Santa Casa com ferimentos leves

18 JAN 2020 - 22h:53 Por Alex Santos

Uma família da cidade de Rondonópolis (MT), sofreu apenas ferimentos leves, após a caminhonete onde estavam despencar de uma ponte sobre o córrego Três Barras, na tarde deste sábado (18) na BR-158, entre Paranaíba e o município de Aparecida do Taboado.

Segundo informações, o condutor, a mulher e filhos seguiam pela rodovia sentido Paranaíba à Aparecida do Taboado. No sentido contrário seguia uma carreta, momento que ao passarem sobre a ponte estreita o condutor da caminhonete acabou perdendo o controle do veículo, bateu no guardreil e caiu na vegetação do córrego.

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba esteve no local do acidente prestando os primeiros

socorros a família. Os ocupantes foram encaminhados para a Santa Casa do Município apenas com ferimentos leves.

O condutor da carreta não estava mais no local do acidente.



Em breve mais atualizações sobre o acidente.