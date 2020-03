MORTE NA PISTA Caminhonete estoura pneu e mulher morre na Euclides da Cunha Paranaibense ficou presa nas ferragens e chegou a ser levada ao hospital

6 MAR 2020 - 18h:55 Por Leonardo Guimarães

Fernanda Pereira, paranaibense, 40 anos, faleceu em um acidente automobilístico na rodovia Euclides da Cunha, noroeste paulista, próximo ao município de Tanabi, durante a tarde de sexta-feira (6). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros a condutora teria perdido o controle do veículo. Testemunhas relatam estouro de um dos pneus.

Na caminhonete estavam mais três pessoas, entre elas uma adolescente de 15 anos, filha de Fernanda, que assim como os demais ocupantes sofreu ferimentos leves. Eles retornavam a Paranaíba (MS).

A vítima fatal ficou presa nas ferragens e chegou a ser levada para o hospital com parada cardiorrespiratória, onde houve, sem sucesso, tentativa de reanimação por parte da equipe médica.

Fernanda era comerciante, proprietária de um estabelecimento tradicional em Paranaíba – Bar do Ponto. Ela deixa marido e duas filhas, de 15 e 5 anos.

Familiares seguiram para a cidade paulista logo após a notícia, onde acompanham os detalhes do traslado do corpo para Mato Grosso do Sul.