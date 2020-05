ESSENCIAL NÃO PARA Campanha da PM e Rotary atende 50 famílias na Costa Leste Foram 400 quilos de donativos durante a campanha "O Essencial Não Para"

19 MAI 2020 - 15h:33 Por Talita Matsushita

A Polícia Militar, através do 13º Batalhão, e o Rotary Clube Distrito 4470 arrecadaram cerca de 400 quilos de donativos durante a campanha "O Essencial Não Para", o que beneficiou famílias carentes residentes na cidade de Cassilândia e Paranaíba na pandemia.

Durante a campanha, os quarteis da PM localizados na cidade de Cassilândia e Paranaíba serviram como posto de arrecadação de produtos alimentícios, de limpeza e de higiene, além de EPIs.

Gestores da unidades policiais militares interagiram com integrantes do Rotary Clube destas cidades e conseguiram arrecadar 364,5 quilos de alimentos-não perecíveis e 53 itens de higiene e limpeza, totalizando cerca de 400 kg de donativos. A maior parte das arrecadações ocorreu em Cassilândia, onde as cestas básicas contaram com ovos doados pelo Rotary e carne doada por um proprietário rural da região.

A ação solidária contou com a fundamental participação da imprensa, que divulgou a campanha através das rádios e jornais, bem como foi divulgada através das redes sociais do 13º Batalhão, ações que somadas com o empenho dos rotarianos e policiais militares possibilitaram a entrega das cestas básicas que beneficiaram 50 famílias carentes nesse último sábado (17) em Cassilândia e Paranaíba. (Com informações PMMS)