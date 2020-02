ROTARY Campanha de coleta de tampinhas continua este ano A campanha “Tampinha no chão, não!” é realizada pelo Rotary Clube Paranaíba

10 FEV 2020 - 15h:25 Por Alex Santos

A campanha nacional de doações para o Hospital do Amor, unidade de Jales (SP) com arrecadação de tampas de plástico que serão trocadas por cadeiras de rodas ou dinheiro continua em 2020 em Paranaíba.

A campanha é idealizada pelo Rotary Clube de Paranaíba. A campanha “Tampinha no chão, não!” também é realizada em outras cidades do país.

Em Paranaíba, a coleta é feita somente de tampas de plástico rígido, geralmente usadas em garrafas e embalagens de refrigerantes, água, remédios, maionese e leite, entre outras.

Tampas são fabricadas com polipropileno - produto derivado do petróleo, por meio do gás propeno, e transformado em polímeros, sendo um dos mais poluentes, usado pela indústria. Porém, é reciclável e pode ser reutilizado.

A cada 1.000 tampas, o hospital receberá uma cadeira de rodas e, a cada uma tonelada, a doação de R$ 34 mil de uma indústria que fabrica o produto. A campanha deve ser encerrada em dezembro.

As tampas podem ser entregues no Rotary Paranaíba, na rua Franklin Augusto Sales, 540, no centro.