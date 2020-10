JULGAMENTO Carlos Eduardo é julgado nesta sexta por tentativa de feminicídio O sessão de julgamento não será aberta ao público

16 OUT 2020 - 08h:45 Por Talita Matsushita

Carlos Eduardo Machado Lima, acusado de espancar a ex-namorada e mantê-la em cárcere privado, em abril do ano passado será levado a Júri Popular, nesta sexta-feira (16). O julgamento, com início às 8h, será conduzido pela juíza será Nária Cassiana Silva Barros e o atua na acusação o promotor Ronaldo Vieira Francisco.

O sessão de julgamento não será aberta ao público, permitido apenas a presença de dois familiares do réu e o mesmo quantitativo da vítima, além dos sete jurados e juristas que atuam no caso.

Carlos Eduardo, na época com 28 anos, invadiu a casa da jovem por volta das 2h de 13 de abril, a espancou e manteve a vítima em seu domínio até às 6h.

Ele será julgado por tentativa de feminicídio por motivo futil; com emprego asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Além disso violência doméstica e familiar; e menosprezo ou discriminação à condição de mulher, privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso (estupro). O caso corre em segredo de Justiça.

A jovem na época com 22 anos, teve o rosto parcialmente desfigurado após ser espancada pelo ex-namorado em uma tentativa feminicídio e foi torturada durante quatro horas antes de conseguir sair das mãos do agressor. A vítima foi levada à Santa Casa com ajuda da mãe do agressor. Após horas de espancamento que deixaram marcas de sangue nas maçanetas e paredes da residência, a jovem conseguiu convencer o agressor a irem para a casa da sua mãe, afirmando que não contaria nada a ninguém sobre o ocorrido. Ao chegar ao local com o rosto desfigurado e ensanguentado, a ex-sogra prestou socorro imediato à jovem levando-a ao hospital, onde acionaram a Polícia Civil.

Sem oferecer resistência, o agressor foi preso em flagrante escondido atrás da porta em sua residência nos altos da avenida Três Lagoas.

Carlos Eduardo é reincidente no crime de violência doméstica. Ele já havia sido preso em flagrante em outra situação de agressão a mulher e já foi condenado pela Justiça. Ele aguardou julgamento preso no Estabelecimento Penal de Paranaíba, onde esteve desde que foi preso em flagrante.