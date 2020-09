APREENSÃO Carreta tomba na MS-377 e PMRE apreende mais de 600 Kg de maconha Piloto teria perdido o controle da carreta e abandonado o veículo

22 SET 2020 - 18h:00 Por Alex Santos

A Polícia Militar Rodoviária Estadual apreendeu no último domingo (20), 601 Kg de maconha escondida em uma carreta, na MS-377, entre os municípios de Inocência e Agua Clara. Segundo a PMRE, o piloto teria perdido o controle da carreta, com placas paraguaias e tombado na rodovia.

Segundo a ocorrência, a PMRE foi informado por usuários da via que uma carreta teria tombado e o condutor teria abandonado o veículo no local. Ele teria pegado carona com um terceiro.

Após buscas na carreta os agentes localizaram os tabletes de maconha. A droga estava escondida no interior no piso do semi-reboque.

A apreensão aconteceu durante a Operação Hórus, que teve a participação da PMRE Base Operacional de Paranaíba.

O veículo foi encaminhado juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.

(Com Assessoria)