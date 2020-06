IMPRUDêNCIA Carro avança sinal de pare e atinge motociclista Motociclista sofreu fratura exposta; condutor do carro fugiu sem prestar socorro

1 JUN 2020 - 08h:00 Por Alex Santos

Um motociclista, de 36 anos, sofreu fratura exposta na perna após ser atingindo por um carro na manhã de domingo (31) por volta das 11h30, na rua Afabio Lopes Cançado Sorinho, bairro de Lourdes, em Paranaíba. Segundo testemunha, o condutor do carro teria desrespeitado o sinal de pare e atingindo o motociclista. O autor, ainda não identificado, fugiu sem prestar socorro à vítima.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada comparecer no local, pois segundo denúncia teria ocorrido um acidente de trânsito. No local os policiais localizaram a motocicleta danificada próximo ao muro de um cluba na região. A vítima não estava no local, pois já havia sido encaminhada pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro da Santa Casa.

Segundo relato de testemunha que viu o acidente, um corsa de cor branca que vinha pela Rua Afabio Lopes sentido oeste/leste teria avançado o sinal de pare, vindo a colidir com o motociclista que seguia pela rua Maranhão sul/norte. A vítima desconhece informações sobre o veiculo.

A motocicleta teve danos materiais nas partes lateral direita, lateral esquerda, frontal e traseira.