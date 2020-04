ACIDENTE Carro desengata sozinho e cai no córrego Fazendinha O carro estava exposto para venda em uma revendedora de veículos

16 ABR 2020 - 13h:36 Por Talita Matsushita

Um carro caiu no córrego Fazendinha na Avenida Durval Rodrigues Lopes, em Paranaíba, na manhã desta quinta-feira, por volta das 10h. Ninguém se feriu. O carro estava exposto para venda em uma revendedora de veículos e teria desengatado; sem controle caiu no córrego, que fica em frente a loja.

O carro foi retirado do local com a ajuda de um guindaste. O proprietário da loja, Tiago Francisco Menani, disse em entrevista ao JP News que já solicitou a instalação de guard-rail no local, visto que esta é a segunda vez que acidente deste tipo acontece, e chegou a oferecer pagar do próprio bolso, porém não teve autorização.

“Vai esperar quantas pessoas morrerem para colocar um guar-rail. Estamos falando de vidas, o carro é um bem material a gente recupera, mas a vida, como já aconteceu morte de pessoas que caíram no córrego, isso não volta”, disse o empresário.