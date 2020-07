ACIDENTE Carro e caminhonete capotam na mesma curva na MS-240 Havia pedras britas soltas sobre a pista de rolamento, provenientes de reparos

2 JUL 2020 - 08h:24 Por Talita Matsushita

Dois veículos capotaram na MS-240 na quarta-feira (1), o primeiro foi um carro, por volta das 10h50 e mais tarde, por volta das 11h50, uma caminhonete. Com os acidentes, três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Pronto Socorro da Santa Casa.

Segundo boletim de ocorrência, o carro com placas de Campo Grande, que transitava pela MS-240 no sentido de direção Inocência a Paranaíba, na altura do km 50, em uma curva, perdeu o controle direcional do veículo saindo da pista e capotando a margem esquerda da rodovia em sentido oposto ao deslocamento.

O veículo ficou imobilizado com as quatro rodas para cima. Conforme relato do condutor, no local do fato, havia pedras britas soltas sobre a pista de rolamento, provenientes de reparos do tipo tapa buracos na via. O condutor permaneceu em observação no pronto socorro municipal de Paranaíba aguardando exames complementares, em virtude de lesão na clavícula esquerda.

Já o segundo acidente, conforme o condutor da caminhonete, um homem de 61 anos, ele trafegava pela rodovia MS-240 no sentido de direção Inocência a Paranaíba e quando também na altura do km 50 em uma curva, veio a perder o controle direcional do veículo e saindo da pista e capotando a margem direita da rodovia, no mesmo sentido de deslocamento. Com ele havia um passageiro de 58 anos.

A caminhonete ficou imobilizada com as quatro rodas para cima, sendo que tanto o condutor , quanto o passageiro foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros até Pronto Socorro. Os envolvidos permaneceram em observação e aguardando exames complementares, sendo que condutor apresentava lesão na cabeça e queixava-se de dores na região lombar, já o passageiro apresentou escoriações na face e cabeça.