TRANSTORNO Carro é quase ‘engolido’ ao cair em buraco formado por vazamento Vazamento de água teria encoberto buraco e ocasionado a queda do veículo

25 FEV 2020 - 17h:29 Por Alex Santos

Um veículo conduzido por uma mulher, quase que foi ‘engolido’ ao cair em buraco na rua Francisco Mariano de Faria, cruzamento com a Avenida Durval Rodrigues Lopes, na manhã desta terça-feira (25) em Paranaíba. Buraco teria aberto após o rompimento de uma tubulação no local. O veículo foi retirado com a ajuda de uma caminhonete de populares que passavam pelo local.

De acordo com informações extraoficiais, uma cratera foi aberta devido o rompimento de um cano de água no local, o volume de água teria encoberto o buraco ocasionando a queda no buraco. No local também não havia sinalização. Um policial militar de folga rebocou o veículo com a ajuda de populares. Na semanada passado Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul havia realizado serviços de reparo na rua.

A água acabou invadindo o veículo, que ficou parcialmente danificado. Não há informações sobre o estado de saúde vítima. Após o acidente o local foi sinalizado pela Sanesul.

*Em breve mais atualizações*