CADASTRO BIOMÉTRICO Cartório Eleitoral abre neste sábado para Cadastro Biométrico Atendimentos se entenderão também nos sábados de 8 de fevereiro, 7 de março e 11 de abril

8 JAN 2020 - 16h:27 Por Alex Santos

A 13ª Zona Eleitoral, Comarca de Paranaíba funcionará em regime de plantão no sábado (11), das 8h às 13h, para a realização de atendimento de Cadastro Biométrico da população. Em Paranaíba o Cadastro Biométrico ainda não é obrigatório.

Os atendimentos em regime especial se entenderão também nos sábados de 8 de fevereiro, 7 de março e 11 de abril, das 8h às 13h.

Conforme portaria Nº 6/2019 do TRE de Mato Grosso do Sul, assinada pelo Juiz da 13ª Zona Eleitoral, Plácido de Souza Neto, o objetivo é alcançar o índice de atendimento biométrico previsto para o encerramento do ciclo eleitoral vigente, a ocorrer em maio de 2020.

Além de atender aos trabalhadores da região, conciliando com o período de atendimento com o deslocamento dos trabalhadores que vem até o município para a realização de compras.

O Cartório Eleitoral de Paranaíba fica localizado na rua José Robalinho da Silva, 235, no bairro Santa Mônica. Os eleitor deve comparecer portando cópias e originais de documento de identificação com foto e comprovante de residência.

A biometria é uma tecnologia que dará ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. O leitor biométrico acoplado à urna eletrônica deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando o dado fornecido (impressões digitais) com todo o banco de dados disponível. A medida torna praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do votante, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas.