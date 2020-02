ELEIÇÕES Cartório Eleitoral convoca eleitores para cadastro biométrico O Cartório Eleitoral de Paranaíba fica localizado na rua José Robalinho da Silva

13 FEV 2020 - 14h:57 Por Talita Matsushita

O Cartório Eleitoral atenderá em mais quatro sábados em Paranaíba para que os paranaibenses possam fazer o cadastro biométrico. O atendimento será das 8h às 13h nos dias – 07 e 21 de março; 04 e 18 de abril.

Conforme portaria Nº 6/2019 do TRE de Mato Grosso do Sul, assinada pelo Juiz da 13ª Zona Eleitoral, Plácido de Souza Neto, o objetivo é alcançar o índice de atendimento biométrico previsto para o encerramento do ciclo eleitoral vigente, a ocorrer em maio de 2020.

As datas conciliam o período de atendimento com o deslocamento dos trabalhadores rurais que vem até o município para a realização de compras.

O Cartório Eleitoral de Paranaíba fica localizado na rua José Robalinho da Silva, 235, no bairro Santa Mônica. O eleitor deve comparecer portando cópias e originais de documento de identificação com foto e comprovante de residência.