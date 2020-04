PANDEMIA Cartório Eleitoral suspende atendimentos a eleitores ituações urgentes serão avaliadas individualmente

15 ABR 2020 - 16h:23 Por Talita Matsushita

O Cartório Eleitoral de Paranaíba suspendeu o atendimento aos eleitores até o próximo dia 30 em Paranaíba. Situações urgentes serão avaliadas individualmente de segunda a sexta-feira das 12h às 18h mediante contato telefônico, o número do plantonista do dia disponível na entrada do Cartório Eleitoral.

A justificativa é em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Portaria da Diretoria Geral nº 71/2020 - TRE/MS/DG/GABDG).

Com isso ficam suspensas também o cadastro biométrico que vinha sendo realizado no município. Paranaíba possui 30.732 eleitores cadastrados. O Cartório Eleitoral em Paranaíba fica localizado na rua José Robalinho da Silva, 235, ao lado do Ministério Público Eleitoral, no bairro Santa Mônica.