EMPREGO Casa do Trabalhador oferta 17 vagas nesta quarta em Paranaíba Interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador

30 SET 2020 - 10h:28 Por Talita Matsushita

A Casa do Trabalhador oferta nesta quarta-feira (30) 17 vagas para trabalho. A maior procura é para trabalhar na camapmnha eleitoral, com dez vagas para assessoria de campanha eleitoral (cabo eleitoral) feminino com contrato de 45 dias.

Estão disponíveis ainda uma vaga de jardineiro/ zelador masculino com experiência para cuidar de pátio de empresa; duas vagas para garçom masculino noturno com experiência para restaurante; duas vagas atendente de loja ambos os sexos maior de 18 anos e ensino médio completo e noções de informática e disponibilidade pra trabalhar no fim de semana; uma vaga de motorista de caminhão cnh d ou e com experiência e curso do MOPP; e uma vaga de técnico em segurança do trabalho ambos os sexos com certificado e experiência.

Interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador na Rua Barão do Rio Branco, nº1.225 – Centro. Telefone para mais informações 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 ).