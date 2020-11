EMPREGO Casa do Trabalhador oferta oito vagas nesta segunda-feira Fundação do Trabalho tem oito vagas de emprego nesta segunda-feira (8)

9 NOV 2020 - 09h:24 Por Talita Matsushita

Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho a Fundação do Trabalho tem oito vagas de emprego nesta segunda-feira (8).

As vagas são para eletricista de rede (1); faturista (1); operador de caixa (2); operador de câmaras frias (1); técnico em segurança do trabalho (1); e torrador de café (2).

Para concorrer a uma das vagas ofertadas é necessário comparecer a Casa do Trabalhador portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 8h e 13h, na Rua Barão do Rio Branco, nº1.225 – Centro, telefone (67) 3503 -1005.