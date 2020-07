TRABALHO Casa do Trabalhador oferta vagas oito vagas para motoristas

22 JUL 2020 - 14h:50 Por Talita Matsushita

Casa do Trabalhador anuncia que há disponibilidade de oito vagas para motoristas de rodotrem (transporte de cana) CNH E , experiência de duas safras para trabalhar no Estado de Goiás. Interessados levar currículo na Casa do Trabalhador.

A agência fica localizada na rua Barão do Rio Branco, 1225 – Centro. O horário de atendimento da agência é das 8h as 12h, o telefone para contato é o 3503-1005.