OPORTUNIDADE Casa do Trabalhador oferta vagas para ambos os sexos Vagas são para candidatos com experiência

24 JAN 2020 - 11h:50 Por Alex Santos

A Casa do Trabalhador de Paranaíba oferta nesta sexta-feira (24), quatro vagas de emprego para pessoas com experiência e para ambos os sexos.

Há 01 vaga de montador de móveis com experiência; 01 vaga de Auxiliar de Escritório, feminino com experiência; 01 vaga de auxiliar de limpeza, feminino, para o comércio; e 01 vaga para vendedor de móveis e eletrodomésticos com experiência, para ambos os sexos.

Os interessados devem levar currículo na Casa do Trabalhador, juntamente com documentos pessoais. A agência fica localizada na rua Barão do Rio Branco, 1225 – centro. O horário de atendimento da agência é das 7h às 13h, o telefone para contato é o (67) 3503-1005.