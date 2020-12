OCORRÊNCIA Casa é incendiada enquanto casal dormia O fogo atingiu a parte externa, mas foi extinguido antes que alastrasse

1 DEZ 2020 - 08h:40 Por Talita Matsushita

Um homem de 36 anos é suspeito de atear fogo em uma residência localizada na rua Almerinda Batista Chaves, na tarde de segunda-feira (30) em Paranaíba, por volta das 12h45, a ocorrência foi registrada às 23h59 do mesmo dia. Sargento da Polícia Militar, Walter Lacerda, passava pelo local viu as chamas e acionou a PM e Corpo de Bombeiros. Na casa estavam o morador, de 32 anos e a namorada de 42 anos, que dormiam na hora dos fatos. O fogo atingiu a parte externa, mas foi extinguido antes que alastrasse par ao interior.

Segundo boletim de ocorrência, um sargento da Polícia Militar passava pelo local quando viu a casa em chamas e foi até o local para tentar conter o fogo e verificar se havia vítimas e encontrou o casal. Uma testemunha relatou que após visualizar a casa pegando fogo, viu um homem saindo do local e indicou quem seria o suspeito. Ele teria fugido do local sentido o centro da cidade trajando camiseta cavada de cor preta e carregava uma mala de tecido de cor preta.

O morador contou que estava dormindo com sua namorada no interior da residência momento em que percebeu que a casa estava em chamas e saiu para tentar conter o fogo. Ele contou ainda que permitiu que o suspeito morasse em sua residência por alguns dias e que após uma semana solicitou que o mesmo se retirasse do local, pois não estava tendo privacidade com sua namorada e que possivelmente foi esse o motivo dele ter ateado fogo na casa.

Foi constatado que o fogo teve inicio na área dos fundos da residência onde se encontrava dois guarda roupas velhos e uma cama box e que as chamas alcançaram o madeiramento do telhado e os fios elétricos. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos de praxe. Foram feitas diligências no intuito de localizar o autor, porém, ele não havia sido localizado.