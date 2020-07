SOLIDARIEDADE Casa Fraterna Unidade Luz realiza Noite do Pastel delivery Mais informações podem ser obtidas no telefone 98137-0037

28 JUL 2020 - 15h:34 Por Talita Matsushita

A Casa Fraterna Unidade Luz realiza no dia 12 de agosto, após a Palestra Pública e os Passes, a Noite do Pastel, com a finalidade de custear das despesas fixas da Casa, que hoje são: aluguel R$ 800, luz R$ 33, água R$ 69 e escritório R$ 250.

Será feito apenas delivery, para evitar aglomerações. A Casa precisa de doações de 15 kg carne moída, 3 maços de cheiro verde, 3 barras mozarela de 4 kg, 4 pacotes de gueirova. Essas são ingredientes que ainda faltam, demais itens já foram doados.

As doações podem ser parciais ou em dinheiro. Mais informações podem ser obtidas no telefone 98137-0037, falar com Sonia. A Casa fraterna agradece a todos pela colaboração e compreensão.