Casal briga em festa e mulher acusa marido de agressão

30 DEZ 2019 - 09h:46 Por Talita Matsushita

Um homem de 48 anos foi levado para a Delegacia após agredir a esposa, uma mulher de 42 anos na madrugada de domingo (29), por volta das 4h40, após o casal ter se desentendido em uma festa. As agressões ocorreram na casa em que moram, na rua Projetada C, na Cohab Santa Rita de Cassia.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de violência domestica, no local a mulher contou que ocorreu um desentendimento entre ela e marido em uma festa que estavam ingerindo bebida alcoólica, momento em ela pegou um moto taxi e foi embora. Em seguida chegou seu marido a agredindo com socos e ponta pés, ela possuía uma pequena vermelhidão no joelho direito e disse estar com dores na cabeça, devido às agressões.

O homem disse aos policiais que estavam na festa e a sua esposa foi embora sozinha, o que o deixou preocupado, quando chegou em casa a mulher não o deixava entrar na residência em que moram juntos. Quando a mulher abriu o portão teria agredido o homem com palavras chulas e com agressão física, que o mesmo relata ter que se defender.

Quando a Polícia chegou os dois se encontravam do lado de fora da residência, com os ânimos exaltados, sendo que a mulher demonstrou interesse em representar em desfavor do marido. O casal foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimento do fato e para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

Na Delegacia a mulher não desejou representar contra os fatos.