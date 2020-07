AMEAÇA Dupla ameaça idosos por dívida de droga do neto Os autores estavam armados com armas de de fogo e facões

20 JUL 2020 - 15h:47 Por Alex Santos

Um casal de idosos, de 91 e 85 anos, foi ameaçado por dois homens ao cobrar uma dívida de droga no valor R$ 600 que o neto teria com a dupla. As ameaças aconteceram na tarde da última sexta-feira (17), na residência do casal, no Bairro Santo Antônio, em Paranaíba. Os autores estavam com armas de fogo e facões.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na residência do casal. As vítimas relataram a polícia que o autores foram até a residência procurando pelo neto e cobrando uma dívida de droga de R$ 600. Os autores estavam no local no momento que a polícia chegou.

Ainda conforme as vítimas, um veículo estaria dando suporte a dupla durante a “cobrança”. Os autores também estavam com armas de fogo e facões intimidando o casal. Como o neto não estava na residência, os autores disseram que não sairiam do local até que o rapaz fosse a residência e pagasse a dívida, caso contrário matariam o casal.

Os autores, de 33 e 37 anos, foram encaminhados para a 1º DELPOL de Paranaíba, onde o caso foi registrado como ameaça.