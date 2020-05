TRÁFICO Casal é preso por tráfico de drogas em residência PM encontrou cocaína no imóvel do casal

23 MAI 2020 - 20h:27 Por Alex Santos

Um casal, de 45 e 43 anos, foi preso na quinta-feira (21) por tráfico de drogas, no Jardim Santana, em Paranaíba. A PM apreendeu cocaína e crack, comercializados na residência do casal. Eles foram alvo de denúncias anônimas.

Segundo informações da ocorrência, a Força Tática da PM recebeu denúncia anônima de comércio de drogas na residência do casal e no local havia movimentação de usuários.

Por volta das 22h os policiais avistaram uma mulher saindo da residência e jogando um objeto no chão ao notar a presença da PM. A mulher havia se desfeito de 16 trouxinhas de crack.

Os policiais entraram na residência e localizaram um o homem de 45 anos, porém, nada ilícito foi encontrado com ele. Após buscas no local, a PM encontrou uma porção de cocaína no quarto do casal.

O homem e sua esposa, de 43 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados para a 1º DELPOL de Paranaíba.