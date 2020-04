ESTELIONATO Casal tenta aplicar golpe em agências bancárias de Paranaíba Funcionários já tinham recebido um alerta do Banco sobre tentativa de golpe

3 ABR 2020 - 14h:58 Por Talita Matsushita

Um casal foi preso em Paranaíba na quinta-feira (2) após tentar aplicar golpes em agências bancárias de Paranaíba. O homem, 58 anos, e a mulher, 52 anos, foram presos na Agência de Caixa Econômica Federal, mas, já havia tentado o golpe em outra agência bancária da cidade. Eles estavam com dois cartões de crédito e oito lâminas de cheque em nome de quatro pessoas de diferentes cidades.

Segundo a PM, a equipe de Patrulha Urbana recebeu informações de que um casal em um carro com placas de Agudos-SP estaria tentando golpes em agências bancárias da cidade. A mulher de 52 anos teria comparecido na agência do Sicredi solicitado a retirada de cartão de crédito no nome de outra pessoa, mas quando solicitado seu documento de identificação, deixou o local com o argumento de buscá-los em seu carro.

Funcionários relataram que já tinham recebido um alerta do banco sobre tentativas de golpes semelhantes nas cidades de Costa Rica-MS, Tangará da Serra-MT e Lageado-RS.

A equipe policial abordou o veículo do casal estacionado nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal, onde encontrou o homem se homem de 58 anos que disse aos policiais que sua mulher se encontrava na agência da Caixa para fazer um depósito.

Ao adentrarem a agência, os policiais militares encontraram a mulher sendo atendida por um funcionário, o qual informou que ela tentava retirar uma máquina de cartão de crédito no nome de uma suposta filha.

A mulher simulou atender uma ligação e tentou sair do local, mas foi abordada pelos policiais. O casal deu informações desencontradas, alegando que vieram de Jonvile-SC para visitar uma filha na cidade e também apresentou diferentes versões sobre os cartões e cheques, mas todas as informações foram refutadas através de contato com as agências bancárias e checagem de informações nos sistemas policiais.

Diante do flagrante, o casal foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.