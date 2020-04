COVID-19 Casal vai parar na delegacia por descumprir medidas de prevenção O casal havia chegado da Europa e teria organizado uma festa com a presença de pessoas

4 ABR 2020 - 13h:31 Por Alex Santos

Um rapaz de 26 anos e outra jovem de 25 anos foram parar na delegacia na tarde de sexta-feira (3), por descumprir orientações de prevenção a doença Covid-19 e desacatar agentes da vigilância sanitária do município.

Os envolvidos haviam chegado da Europa e organizado uma festa no mesmo dia em uma residência localizado no bairro Ipê Branco, com a presença de diversas pessoas. A moto patrulha e a Força Tática da PM tiveram que ser acionadas no local.

Conforme informações da ocorrência, a moto patrulha da Polícia Militar foi acionada no bairro Ipê Branco por volta das 17h30, para dar apoio a equipe de vigilância sanitária de Paranaíba, pois a equipe enfrentava uma desinteligência.

No local a chefe do órgão contou à polícia que a presença na residência seria porque duas pessoas haviam chegado da Europa na sexta-feira (3) e haviam sido notificadas sobre as medidas preventivas contra a doença Covid-19, porém, teriam organizando uma festa desrespeitando as normas de saúde.

Ainda conforme a ocorrência, a equipe da vigilância sanitária foi autorizada a entrar na residência, mas o jovem de 26 anos começou a se alterar e agredir verbalmente a chefe do órgão, e disse que “se quisessem poderiam chamar a polícia”.

A Força Tática da PM foi até o local. Os envolvidos foram para a 1ª DEPOL, onde foram prestados esclarecimentos, sendo liberados posteriormente após assinatura de termo de compromisso.