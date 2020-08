REPERCUSSÃO Caso Geovana ganha repercussão nacional após comover Mato Grosso do Sul Vídeo já teve mais de 1 mi de visualizações e quase 50 mil compartilhamentos

27 AGO 2020 - 18h:00 Por Alex Santos

A história de vida da pequena Geovana Dias, de 12 anos, que sofre de aplasia da medula óssea e diceratose congênita, ganhou grande repercussão nas redes sociais de Mato Grosso do Sul e nacionalmente. Geovana precisa de uma transplante de medula óssea para curar a doença, e procura o pai biológico, doador 100% compatível.

O vídeo com a história de Geovana, compartilhado na página da Cultura Fm 106 Mhz de Paranaíba, já teve mais de 1 mi de visualizações e quase 50 mil compartilhamentos. Mais 978 mil pessoas também assistiram o relato em seu perfil no instagram.

Tamanha repercussão ascendeu a curiosidade e comoção de pessoas que por meio das redes sociais, entraram em contato com a emissora dizendo que poderiam ser o pai biológico da pequena Geovana, porém, nenhum batia com as características do pai biológico.

Geovane era branco, olhos verdes, cabelo claro, baixo e magro. Neide, mãe da Geovana, conheceu o pai da menina em Três Lagoas (MS) no ano de 2007 quando ele estava a trabalho.

A cidade passava por um crescimento industrial na época e com isso pessoas de outras regiões do país foram para a cidade. Foi um breve romance de aproximadamente uma semana. Geovane, como se apresentou na época para Neide, disse que era do Estado do Maranhão.

Ainda na época, Geovane foi informado sobre a gravidez, porém, ele foi embora da cidade antes do nascimento da menina. A mãe então acabou assumindo a responsabilidade de criar sozinha a filha. Depois do ocorrido ela casou-se contra outra pessoa.

A família salienta que a procura pelo pai biológico não é para reconhecimento da paternidade ou obrigações de genitor, porém, pelo fato de ser o doador com maior compatibilidade, o que pode salva a vida de Geovana.

“Não queremos reconhecimento paternal, pensão e nada do tipo, apenas a medula”, diz o relato.

A procura pelo pai esta sendo realizada com ajuda de assessoria jurídica. A família ainda segue com a campanha na busca por um doador compatível com Geovana, além de estimular mais pessoas a se tornarem doadoras de medula óssea.

CADASTRO

O cadastro pode ser feito no hemocentro, porém, deve ser agenda uma consulta de esclarecimento sobre doação de medula óssea.

Hemosul de Paranaíba fica localizado na rua Selma Martins de Oliveira, 335, Ipê Branco I, anexo a Santa Casa de Paranaíba.

O atendimento é de Segunda à Sexta: 7h às 11h. Telefone: (67) 3503-1026

Assista: