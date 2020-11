COVID-19 Casos confirmados de coronavírus passam de 900, em Paranaíba A cidade registrou na quarta-feira, sete novas contaminações pela doença

5 NOV 2020 - 16h:34 Por Alex Santos

Conforme boletim epidemiológico, Paranaíba registrou na quarta-feira (05) sete casos novos de contaminação pelo novo coronavírus e chegou a 904 confirmações da doença no município.

Dois pacientes seguem internados por conta da doença, com um paciente na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e outro na ala respiratória. Os leitos estão com 10% de ocupação, com um paranaibense internado.

Quarenta e cinco pessoas cumprem isolamento domiciliar. 838 estão recuperados da doença. Ao todo foram realizados 3237 testes rápidos, além de 2733 casos descartados. A cidade também regisra nove descumprimentos de isolamento.

Paranaíba registra 19 óbitos em decorrência da Covid-19.