Casos confirmados de dengue chegam a 419 e notificações a 1.313 Na última semana o município registrava 416 casos positivos

4 JUN 2020 - 14h:14 Por Talita Matsushita

Paranaíba registrou, conforme boletim da Secretaria de Saúde, 419 casos de dengue. As notificações somam 1.313. Na última semana o município registrava 416 casos positivos. Há ainda o registro de uma morte pela doença.

Com 80% dos focos do Aedes aegypti proveniente das residências, a dengue é motivo de preocupação no Estado de Mato Grosso do Sul. Em 2020, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), já foram registrados 60.748 casos confirmados, enquanto em nenhum dos anos anteriores foi atingida a marca de 60 mil casos até o mês de junho. Mato Grosso do Sul enfrenta a pior epidemia dos últimos seis anos.