AEDES AEGYPTI Casos confirmados de dengue chegam a 278 em Paranaíba Uma idosa, de 75 anos, foi a primeira morte por dengue registrada no município

23 ABR 2020 - 15h:57 Por Alex Santos

Novo boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (22) pela Secretária Estadual de Saúde (SES), aponta um aumento de 24 novos casos de contaminações pelo vírus da dengue. Paranaíba passou de 254 casos na semana passada, para 278 casos confirmados.

Grande parte da confirmação dos casos, 221, foram através de critério epidemiológico, quando a pessoa apresenta sintomas da doença, e 57 por meio de critério laboratorial, através de exames.

O número de notificações também aumentou no município. Paranaíba tem atualmente 1031 casos notificados. Dentre os 79 municípios Paranaíba ocupa a 33ª posição, e ainda permanece em alerta vermelho como um dos maiores índices de incidência da dengue por 100 mil habitantes, 2500,9.

De acordo com Lúcio Antônio de Freitas, coordenador do controle de vetores, o aumento era esperado. Devido o foco estar voltado a Covid-19, houve lentidão nos resultados dos exames, porém, as notificações continuam sendo registradas. “Era esperado um grande número de casos, a população não entendeu que o Aedes pode matar. O foco está voltado a Covid-19 e os resultados demoram para chegar, por isso o aumento nos casos. As notificações continuam chegando”, disse.