AEDES AEGYPTI Casos confirmados de dengue continuam aumentando Município passou de 278 para 293 casos confirmados

4 MAI 2020 - 16h:50 Por Alex Santos

Paranaíba registrou na última semana 293 casos confirmados de dengue, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na quinta-feira (29). Boletim anterior havia contabilizado 278 confirmações no município.

Ao todo o município soma 1.088 casos notificados da dengue, sendo o 33º município dentre os 79 do Estado, em alerta vermelho de incidência do Aedes aegypti, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes (2639,0).

A maior parte do casos confirmados, 231, foram registrados através de critério epidemiológico, quando a pessoa apresenta sintomas da doença, e 62 por meio de critério laboratorial, através de exames.

PRIMEIRA VÍTIMA

A primeira morte por dengue hemorrágica em Paranaíba foi de uma idosa de 75 anos, Maria José da Silva. Ela foi internada em Três Lagoas (MS) e faleceu no dia 23 de março. A paciente era diabética, hipertensa e fazia também tratamento para doença renal.

ESTADO

Ao todo o Mato Grosso do Sul tem 28 óbitos por dengue registrados. Campo Grande é a cidade que mais registrou óbitos (5), e Corumbá (4).