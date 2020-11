COVID-19 Casos de Covid-19 segue em alta, em Paranaíba Outubro e início de novembro já contabilizaram 187 casos de coronavírus

9 NOV 2020 - 15h:27 Por Alex Santos

Sem expectativa para o fim da pandemia e volta à normalidade, o mês de outubro em Paranaíba encerrou com o expressivo número de 152 casos positivos de coronavírus, uma média de 4,9 pessoas contaminadas por dia.

Em apenas 24 horas, por exemplo, a cidade registrou 33 diagnósticos positivos de contaminação pela Covid-19. Somente na primeira quinzena de outubro, cinco pessoas foram vítimas fatais da Covid-19 no município.

Novembro também mostra sinais de aumento e ascende o alerta de autoridades de Saúde, pois, apenas nos cinco primeiros dias do mês o município contabiliza 35 casos que deram positivo para a doença, o que dá uma média de sete paranaibenses contaminados pelo vírus no período (01 à 05 de novembro). Não foi contabilizada nenhuma morte pela doença no mês.

Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado no domingo (08) mostra que, desde o primeiro registro de casos, Paranaíba soma 914 casos confirmações; 19 óbitos decorrentes do novo coronavírus e 888 recuperados. Seis casos suspeitos aguardam diagnótico. Nenhum novo caso positivo de contaminação por coronavírus foi registrado no final de semana.