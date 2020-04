AEDES AEGYPTI Casos de dengue sobem para 129 em Paranaíba na última semana

8 ABR 2020 - 15h:51 Por Talita Matsushita

Paranaíba tem 129 casos de dengue segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde divulgado na tarde desta quarta-feira, na semana passada os casos confirmados totalizaram 28. As notificações são 937, um aumento de 86 em apenas uma semana.

A incidência no município ultrapassa 2272%, e coloca na posição de 32º no Estado no ranking de alta proliferação do Aedes Aegypti.

Mato Grosso do Sul registrou aumento no número de notificação pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti nos últimos sete dias, chegando a 43.517, sendo 17.364 confirmações.