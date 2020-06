CORONAVÍRUS Casos descartados chegam a 70, confirmados não tem alteração A taxa de isolamento em Paranaíba na terça (2) foi de 40,3%

3 JUN 2020 - 17h:02 Por Talita Matsushita

Com o aumento da procura dos testes rápidos para covid-19 o número de casos descartados da doença em Paranaíba chega a 70. Nesta quarta-feira não houve nenhum registro novo de caso suspeito e nem de caso confirmado, que continua em seis.

Boletim divulgado pela Prefeitura aponta que são cinco recuperados no município, além de um óbito.

A taxa de isolamento em Paranaíba na terça (2) foi de 40,3%. Mato Grosso do Sul atingiu o 12° lugar no ranking que mede as taxas de distanciamento social no País. O feito é inédito, considerando que o Estado sempre ocupou as últimas colocações dentre as unidades da federação.

Apesar da boa posição no cenário nacional, a taxa mapeada para o dia foi de 40,9%, não muito distante das médias registradas em dias anteriores. Ocorre que os demais estados, registraram mais pessoas nas ruas, enquanto aqui, quem já não precisava sair de casa, contou com os impeditivos da natureza. Para conter a pandemia, autoridades sanitárias recomendam 70% como índice ideal.

Nesta quarta-feira Mato Grosso do Sul bateu o recorde de casos confirmados, com 156 novos testes positivos para a Covid-19 nas ultimas 24 horas. Com o aumento de 9,5% de casos, o secretário de saúde, Geraldo Resende alertou para a tendência de avanço acelerado da doença no Estado.

“Não dá para as pessoas ficarem nas ruas, em bares e restaurantes da cidade, fazerem aglomerações em festas, seja em chácaras ou residências e achar que a vida está normal. O vírus está circulando, é perigosíssimo e poderá levar daqui a pouco, ao colapso do sistema de saúde”, reforçou.