COVID-19 Casos positivos chegam a 152; quatro suspeitos aguardam resultado Secretaria de Saúde aguarda resultado para saber a causa da morte de “Sapinho”

20 JUL 2020 - 11h:32 Por Alex Santos

Paranaíba tem ao todo 152 casos positivos de coronavírus, desde o primeiro registro da doença no município. Conforme boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura no domingo (19), dois novos casos foram confirmado via teste SWAB. Seis deram negativo.

Ainda conforme o boletim, o município segue com quatro casos suspeitos aguardando resultado. Paranaíba não tem nenhuma pessoa internada. 12 pessoas estão em isolamento domiciliar.

O município tem ao todo 137 recuperados da doença. Um total de 1.131 testes rápidos foram realizados. 1.076 casos descartados, além de três óbitos registrados em decorrência da Covid-19.

MORTE SUSPEITA

Rosângelo Rodrigues dos Santos, 49 anos, conhecido como “Sapinho”. Morreu no início da tarde deste sábado (18), em Paranaíba. Ele estava internado na Santa Casa desde sexta-feira (17) e a Secretaria de Saúde aguarda resultado para saber se a causa da morte foi o novo coronavírus.