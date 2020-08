COVID-19 Casos positivos de coronavírus chegam a 187 em Paranaíba No final de semama houve o registro de nove casos positivos da doença

3 AGO 2020 - 11h:25 Por Alex Santos

Paranaíba segue registrando novos casos de contaminação pelo novo Coronavírus. De sexta-feira (31) até o domingo (2) o município registrou nove casos positivos da covid-19.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Paranaíba no domingo (2), o total casos positivos da covid-19 chegou a um 187 desde o primeiro registro da doença no município. Por outro lado, o número de casos suspeitos de Coronavírus é pequeno, apenas dois casos ainda guardam resultado.

Um pessoa segue internada. 28 pessoas estão em isolamento domiciliar. Já o número de testes rápidos realizados somam 1284. Casos descartados 1220.

O número de recuperados da covid-19 chegou a 155. Até o momento Paranaíba tem três óbitos registrados em decorrência da doença.

Conforme relatórios do governo de mato grosso do sul, Paranaíba tem grau médio de contaminação pelo novo Coronavírus. O município recebeu classificação laranja, e com isso atividades essenciais e não essenciais de baixo e médio risco, podem sofrer medidas de flexibilização o endurecimento pelo município.