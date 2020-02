DENGUE Casos suspeitos passam de 263 em Paranaíba Número pode ser maior devido à baixa frequência de atualizações no boletim

22 FEV 2020 - 08h:57 Por Alex dos Santos

Paranaíba registrou neste mês de fevereiro 263 notificações de casos suspeitos do vírus Aedes Egypti. A Secretaria Estadual de Saúde considera os casos suspeitos pessoas que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença do mosquito, e que apresenta febre, usualmente entre 2 e 7 dias.

Conforme boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (19) pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, oito pessoas foram confirmadas com o vírus da dengue. Sete suspeitas foram confirmadas por meio de exames laboratoriais e um através de critério epidemiológico. No último boletim apenas cinco pessoas haviam sido infectadas. O número de pessoas infectadas pelo vírus pode ser maior, devido as informações a falta de frequência nas atualizações.

LISTA VERMELHA

Ainda conforme o boletim, Paranaíba aparece na lista vermelha dos municípios com maior incidência de dengue. A lista considera a média entre notificações e a população de cada município. Dos 79 municípios do Estado, Paranaíba aparece em 41º lugar.

Conforme a prefeitura, 70 agentes de saúde e endemias do município recolheram aproximadamente 600 toneladas de lixo. Mais de 250 focos do mosquito e cerca de 24 mil depósitos foram eliminados durante 20 dias de mutirão.