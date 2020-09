MAUS TRATOS Cavalo doente é abandonado e morre no bairro de Lourdes

19 SET 2020 - 15h:38 Por Talita Matsushita

Um cavalo morreu na tarde deste sábado (20), por volta das 15h após ser resgatado por moradores da rua Araxá 4, no bairro de Lourdes em Paranaíba, próximo a Estação de Tratamento de Esgoto. Ele havia sido abandonado pelo dono e agonizava, sem conseguir se levantar desde a manhã de hoje. O animal foi visto andando pelo local na sexta-feira (19). O caso foi denunciado no grupo Amigos dos Animais de Paranaíba, num aplicativo de mensagens.

Vizinhos da ETE chegaram a levar água e comida, e conforme as informações dos moradores do local, ele não conseguia se alimentar e tentava se levantar. No início da tarde os moradores conseguiram transporte para retirar o animal, que estava deitado no meio da rua, e pouco tempo depois do resgate o animal morreu.

Conforme os vizinhos do local, um homem em um Uno de cor branca esteve no local e disse que o cavalo era dele e que a doença não tinha cura, além disso, já tinha gastado cerca de R$ 500 com o tratamento. “Ele chegou falando que era dele e ia levar o cavalo pra matar, pois a doença dele não tinha cura”, relatou uma das envolvidas no resgate, que preferiu não se identificar.

A Vigilância Sanitária foi acionada e fará a destinação do corpo do animal, caso seja identificado o dono, ele responderá judicialmente.

Atualmente, a legislação prevê detenção de três meses a um ano e multa para maus-tratos contra animais e, se a agressão resultar em morte, a punição é aumentada de um sexto a um terço. Com o projeto, quando se tratar de cão ou gato, a pena será de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda.

O projeto foi aprovado em 9 de setembro pelo Senado e depende apenas de sanção deo presidente Jair Bolsonaro para virar lei.