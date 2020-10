FINADOS Cemitério recebe melhorias e medidas de prevenção para o dia As visitas ao Cemitério Municipal deverão seguir medidas sanitárias para o Dia d

30 OUT 2020 - 16h:18 Por Alex Santos

O Cemitério Municipal de Paranaíba recebe as últimas melhorias para receber famílias que se dirigem até o local para prestar homenagens aos entes queridos, no feriado de Finados, dia 2 de novembro. Devido a pandemia a data será um pouco diferente dos últimos ano, e será necessário seguir algumas orientações para evitar o contágio e disseminação do vírus.

Segundo Tulio Neles Brinck Botelho, secretário de Infraestrutura, os portões estarão abertos ao público a partir das 6h e fechamento previsto para às 17h.

No espaço serão instalados banheiros químicos, porém, bebedouros serão disponibilizados à população, devido medidas de prevenção e orienta o a população levar a própria garrada de água para consumo. Equipes da Vigilância Sanitária também estarão realizando fiscalização no local.

ENTREVISTA TÚLIO

Missas

Esse ano também não haverá a tradicional missa campal de Finados. As celebrações serão realizadas nas Igrejas Santo Antônio e na Matriz Santana.

Na comunidade Santo Antônio a celebração terá início às 08h, com restrição de público. Já na Matriz Santana serão dois horários de celebração, às 7h e às 18h, também com restrições de público devido a pandemia.