PREVISÃO Céu deve continuar aberto e máxima pode chegar a 30ºC No Estado a previsão é de tempo estável

16 JUN 2020 - 09h:10 Por Alex Santos

A terça-feira (16) amanheceu com céu aberto e temperatura amena. Em Paranaíba a mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 18ºC. Para hoje a máxima esperada é de 30ºC.

Segundo o Cptec/Inpe, a terça-feira deve permanecer com céu aberto e claro sem previsão de chuva. A Umidade relativa do ar varia de 33% a 77%.

Já a previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo estável e temperaturas agradáveis nesta terça-feira, conforme o Portal do Governo de Mato Grosso do Sul.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde no sul e sudoeste do Estado. Nas demais áreas o tempo fica claro a parcialmente nublado.

Enquanto as temperaturas variam entre 15°C e 33°C, os valores de umidade relativa do ar ficam entre 80% e 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que recomenda ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.