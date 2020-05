PREVISÃO Céu deve continuar fechado e com possibilidades de chuva Máxima prevista em Paranaíba é de 28ºC

14 MAI 2020 - 09h:35 Por Alex Santos

A quinta-feira em Paranaíba amanheceu com tempo parcialmente fechado e com temperatura mínima registrando 20ºC. A temperatura máxima prevista em Paranaíba é de 28ºC.

Segundo o Cptec/Inpe, a previsão é de muitas nuvens nesta quinta-feira e curtas aberturas de sol. A chuva pode voltar ao município e devem ser localizadas, acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A probabilidade de chuva é de 80%.

A força dos ventos podem chegar a 8 Km/h, sentido sul-sudeste. A Umidade relativa do ar varia de 48 a 98%.

FRIO EM MS

Conforme o portal do Governo do Estado, o frio volta a Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira (14.5) quando as temperaturas começam a cair gradativamente, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Há estimativa de geada para o sábado (16.5).

Para esta quinta, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. Nas regiões sul e sudoeste o tempo fica nublado a parcialmente nublado, sem chuva.

As temperaturas nesta dia podem registrar mínima de 13°C e máxima de 27°C, com tendência a declínio. Os valores de umidade relativa do ar permanecem elevados, com índices podendo variar entre 95% e 45%.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições de tempo e temperatura previstos para Campo Grande e algumas cidade do Estado.