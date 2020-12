PREVISÃO DO TEMPO Chuva alivia calor e melhora umidade relativa do ar A temperatura oscila entre a mínima de 24°C e máxima de 37°C

2 DEZ 2020 - 09h:01 Por Talita Matsushita

Como previsto pela meteorologia a primeira semana de dezembro marca o retorno da chuva para o Estado. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, historicamente é o mês mais chuvoso em Mato Grosso do Sul.

Em Paranaíba previsão é de aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura oscila entre a mínima de 24°C e máxima de 37°C. A umidade relativa do ar tem melhora e varia entre 29% e 70%.

Nesta quarta-feira (2) o tempo fica parcialmente nublado a nublado e há possibilidade para pancadas de chuva isoladas em todas as regiões, especialmente no período entre a tarde e à noite.

Para esta quarta há alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para temporais com chuva entre 50 e 100 milímetros, ventos intensos entre 60 a 100 quilômetros e queda de granizo. Em caso de rajadas de vento a orientação é não se abrigar debaixo de árvores ou próximo a torres de transmissão, e placas de propaganda pois há risco de queda e descargas elétricas.