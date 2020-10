PREVISÃO Chuva deve voltar ao município nesta terça-feira Cerca 90% de chance de chover e 15mm esperados

27 OUT 2020 - 08h:24 Por Alex Santos

O dia amanheceu parcialmente nublado, em Paranaíba, indicando mais chuva nesta terça-feira (27). Segundo o Climatempo, há pancadas de chuva para esta tarde e noite no município, com cerca 90% de chance de chover e 15mm esperados.

A temperatura máxima pode chegar ao 34ºC hoje. A umidade relativa do ar varia de 40% a 80%.

ESTADO

Segundo o Governo do Estado, a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o dia terá céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas nas regiões norte e nordeste do Estado.

A umidade relativa do ar segue em elevação gradual com variação estimada entre 95% a 50%. Vento fraco a moderado.

Os termômetros podem registrar mínima de 17°C e máxima de 33°C no Estado, e para a Capital a variação de temperatura será entre 22°C a 30°C.

As áreas de instabilidades irão se fortalecer durante esta semana conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A população deve ficar atenta às condições adversas como chuvas intensas, raios, granizo e ventos fortes.