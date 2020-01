DIA DE CHUVA Chuva deve voltar nesta terça-feira ao município Chuva pode vir acompanhada de trovoadas a qualquer hora

7 JAN 2020 - 08h:43 Por Alex Santos

O céu em Paranaíba amanheceu aberto e com sol nesta terça-feira (7), nas primeiras horas do dia os termômetros registravam 25ºC. Ainda pela manhã o tempo no município ficou com céu parcialmente nublado.

De acordo com o Cptec/Inpe, a terça-feira deve ser de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A possibilidade de chover é de 80%.

A máxima em Paranaíba pode chegar aos 31ºC nesta terça-feira.